FMI: Turismul va afecta semnificativ evolutia economiei Greciei in 2020. Va fi a doua cea mai afectata tara din lume, dupa Thailanda

Grecia va fi a doua cea mai afectata tara din lume in ceea ce priveste impactul negativ provocat de incetinirea turismului - doar Thailanda urmand sa inregistreze efecte negative mai accentuate - avertizeaza FMI. In aprilie, institutia financiara internationala previziona ca Grecia se va confrunta cu cea mai severa recesiune in randul tarilor din zona euro, din cauza pandemiei.Declinul semnificativ al rezervarilor hoteliere, al calatoriilor internationale si al sosirilor de turisti vor afecta turismul elen anul acesta."Veniturilor pierdute in sectorul turismului vor depasi 2% din PIB in special in Costa Rica, Egipt, Grecia, Maroc, Noua Zeelanda, Portugalia, Spania , Sri Lanka, Thailanda si Turcia. Efectele se vor resimti, intr-o anumita masura, in 2021 si dincolo de acest an", se arata in raportul FMI. Viitorul arata sumbru pentru Grecia, in special daca va exista un al doilea val de infectii."Incertitudinile sunt ridicate dar consecintele macroeconomice vor fi mai extinse pentru economiile care aveau vulnerabilitati preexistente. O inrautatire suplimentara a increderii in economiile care aveau vulnerabilitati preexistente - cum ar fi deficite mari de cont curent, un procent ridicat al datoriei in valuta, si rezerve internationale limitate - vor spori riscurile unor crize externe", avertizeaza Fondul Monetar International.In mai, rata somajului in Grecia a urcat la 17%, de la 15,7% in aprilie, arata datele Agentiei nationale de statistica (ELSTAT).Sectorul turismului, grav afectat de criza sanitara, este crucial pentru economia Greciei in conditiile in care este responsabil pentru mai mult de 20% din Produsul Intern Brut.In 2019, Grecia a inregistrat un an record cu peste 34 milioane de vizitatori. Pentru acest an reprezentantii din sectorul turistic cred ca un obiectiv realist este o treime din numarul de vizitatori inregistrat anul trecut.