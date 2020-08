Grecia a inregistrat in august cele mai multe cazuri de COVID-19, dar aceasta situatie nu are legatura cu turismul

Cauza cresterii numarului de cazuri este in primul rand neglijenta populatiei, mai ales a tinerilor, nu turismul, a subliniat ministrul protectiei civile Nikos Hardalias.Dupa deschiderea granitelor, intre 1 iulie si 16 august, au intrat in Grecia aproape 2,6 milioane de persoane si au fost realizate aproximativi 320.000 de teste la diferitele puncte de frontiera, dintre care doar 615 au fost pozitive.Potrivit ultimelor date, in august au fost detectate 3.271 noi cazuri de coronavirus, fata de cele 1.307 din martie, la primul primul focar, si de cele 1.277 din aprilie.Deocamdata, guvernul premierului conservator Kyriakos Mitsotakis a evitat sa decreteze o noua izolare generalizata si nici nu intentioneaza sa o faca dar a extins zonele in care sunt aplicate masurile restrictive.Ca urmare a cresterii semnificative a cazurilor, executivul a decis sa aplice incepand de vineri in zonele turistice din Santorini si in peninsula Halkidiki restrictiile decretate saptamana trecuta pentru insulele Poros, Paros si Antiparos.In toate aceste zone sunt interzise orice fel de evenimente publice precum petreceri, targuri, procesiuni sau piete volante, precum si reuniunile de peste 9 persoane.In restaurante sunt permise maximum 4 persoane la o masa si este obligatorie purtarea mastii, nu doar in interior ca in toata tara, ci si in exterior.In aceste regiuni vor fi aplicate masuri care sunt deja in vigoare in alte zone ale tarii cu un numar mare de populatie, mai ales la Atena si Salonic, precum inchiderea barurilor si a localurilor incepand cu miezul noptii si pana a doua zi la sapte dimineata.Grecia raporteaza zilnic peste 200 de noi cazuri de coronavirus. Miercuri s-au inregistrat 217, urcand bilantul total al contagierilor la 7.684 si la 235 cel al deceselor.Suscita ingrijorare si cresterea numarului de cazuri la centrele de ingrijire a batranilor si in randul personalului spitalicesc.Luni spitalul AHEPA, de referinta in Salonic pentru tratarea cazurilor de coronavirus, a fost nevoit sa suspende temporar primirea pacientilor cu COVID-19, dupa ce s-au inregistrat 14 cazuri in randul personalului medical si al infirmierilor.