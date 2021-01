Grecia amana planurile de redeschidere a liceelor dupa o noua crestere a numarului de infectii COVID-19

Zonele grav afectate

Atena anuntase saptamana trecuta ca va permite redeschiderea liceelor pe 1 februarie pentru prima data dupa mai bine de doua luni in contextul in care presiunea pe sistemul public de sanatate s-a relaxat in ultima perioada."Liceele din zonele rosii vor continua sa organizeze cursuri la distanta", a declarat adjunctul ministrului Educatiei, Zeta Makri, in cadrul unui interviu pentru postul public de televiziune ERT.Regiuni din nordul Greciei si Attica de Vest sunt cele mai grav afectate de o noua crestere a numarului de cazuri COVID-19, care s-a dublat de la inceputul saptamanii.Experti din ministerele Protectiei Civile si cel al Sanatatii vor sustine o informare de presa in cursul zilei de vineri pentru a oferi detalii suplimentare.Grecia a implementat deja primele masuri in vederea relaxarii celui de-al doilea lockdown, impus in noiembrie, redeschizand scolile primare si gradinitele, magazinele de vanzare cu amanuntul si saloane de coafura.Joi, autoritatile sanitare au raportat 716 noi cazuri de coronavirus si 18 decese, bilantul total al infectiilor ajungand la 154.796 de la depistarea primului caz, in februarie anul trecut.