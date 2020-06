Grecia angajeaza mai mult personal medical inaintea reluarii sezonului turistic

Ziare.

Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare economice din Grecia, care spera ca strainii vor veni din nou in vacanta in contextul in care restrictiile in privinta coronavirusului vor fi relaxate incepand de luni."Sanatatea oaspetilor nostri este prioritatea noastra", a declarat sambata premierul Kyriakos Mitsotakis in fata presei la Santorini, dupa ce a vizitat un spital.Cu o zi in urma, ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, a anuntat ca Grecia a trimis 687 de medici si infirmieri in insule, adaugand ca sunt disponibile 450 de paturi la terapie intensiva in cazul in care turistii se imbolnavesc.Incepand de luni, turistii din Germania Elvetia si alte tari pot merge din nou in Grecia fara a mai trebui sa intre in carantina. Autoritatile intentioneaza sa faca verificari aleatorii pentru a vedea daca exista persoane infectate cu virusul.Intr-o prima faza, vor exista numai zboruri spre Atena si Salonic, in timp ce aeroporturile regionale din restul tarii urmeaza sa se redeschida la 1 iulie.