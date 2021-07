Grecia, crestere importanta a numarului de infectari dupa saptamani intregi de scadere

In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, iar luni 801.Grecia, tara puternic dependenta de turism, a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative, eliminand si purtarea obligatorie a mastii in spatiile deschise. Expertii in sanatate si-au exprimat ingrijorarea cu privire la coronavirus si la varianta sa mai contagioasa Delta dupa ce infectiile au inceput sa creasca din nou in ultimele zile.Un oficial guvernamental a declarat marti ca multe dintre noile cazuri de teste pozitive sunt tineri si sunt legate de divertisment, asa ca autoritatile au decis sa reimposeze restrictii la restaurante, cluburi de noapte si baruri la sfarsitul acestei saptamani."Incepand cu 8 iulie, restaurantele, barurile, cluburile si locurile de divertisment vor functiona numai cu clienti permanenti si in conformitate cu regulile legale privind capacitatea", a declarat ministrul adjunct, Nikos Hardalias, intr-un briefing.Cei care vor incalca aceste reguli se vor confrunta, de asemenea, cu amenzi grele, inclusiv suspendarea licentelor de functionare, a spus Hardalias."Aceste masuri de urgenta urmaresc sa limiteze raspandirea virusului la varste mai mici, astfel incat sa avem cu totii o vara mai libera, dar, cel mai important, o vara sigura", a adaugat el.Circa 38% din populatia Greciei eligibila pentru vaccinarea anti-COVID-19 este complet vaccinata si guvernul de la Atena ofera stimulente pentru a incuraja oamenii sa se vaccineze, cu obiectivul ca acest procent sa ajunga la macar 70% in toamna.Lockdownul instituit in noiembrie a costat economia greaca miliarde de euro. Guvernul grec a declarat ca nu va inchide din nou economia doar pentru a proteja o minoritate nevaccinata