Grecia deschide luni sezonul turistic, cu exceptia pasagerilor care provin din Marea Britanie

Toti pasagerii care provin din Italia Spania si Olanda , care sunt autorizati sa vina si sa isi faca sejururile in Grecia incepand din 15 iunie, vor fi supusi unor teste la sosire, a precizat Guvernul elen.Interdictia zborurilor de pasageri care provin din Marea Britanie "va ramane in vigoare pe perioada urmatoarelor doua saptamani", a precizat ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis."Obiectivul nostru este ca Grecia sa ramana o tara sigura in asteptarea sezonului turistic", a declarat la randul sau ministrul grec al Sanatatii, Vassilis Kikilias. Comisia Europeana a recomandat joi ridicarea tuturor restrictiilor de calatorie in interiorul Uniunii Europene si al spatiului Schengen incepand din 15 iunie, precum si redeschiderea de la 1 iulie a frontierelor externe ale Uniunii pentru cetatenii statelor din Balcanii Occidentali.Cu toate acestea, Grecia a anuntat o faza de tranzitie intre 15 si 30 iunie, pe parcursul careia doar aeroporturile din Atena si Salonic vor putea primi zboruri regulate de pasageri. Celelalte aeroporturi regionale ar urma sa se redeschida din 1 iulie.Pana la data de 30 iunie vor fi autorizate doar zborurile provenind din Italia, Spania si Olanda cu destinatia Atena. Zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie nu vor fi permise decat incepand din 1 iulie.Orice pasager care va fi testat pozitiv cu Covid-19 va trebui sa intre intr-o perioada de izolare de 14 zile la un hotel, pe cheltuiala statului grec.Grecia, tara care nu a inregistrat decat aproximativ 190 de decese din cauza coronavirusului la o populatie de 11 milioane de locuitori, se prezinta ca o destinatie sanatoasa pentru vacantele de vara.Sectorul turismului, grav afectat de criza sanitara, este crucial pentru economia Greciei in conditiile in care este responsabil pentru mai mult de 20% din Produsul Intern Brut.Hotelurile care in mod normal sunt deschise numai pentru sezonul estival trebuie sa isi redeschida portile in data de 15 iunie, la doua saptamani dupa redeschiderea hotelurilor care functioneaza pe intreaga perioada a anului. Personalul hotelier va fi supus unor teste regulate, la fel ca si clientii. Trebuie rezervate camere pentru a putea fi izolate persoanele testat pozitiv cu Covid-19 si fiecare hotel trebuie sa aiba un medic.In 2019, Grecia a inregistrat un an record cu peste 34 milioane de vizitatori. Pentru acest an reprezentantii din sectorul turistic cred ca un obiectiv realist este o treime din numarul de vizitatori inregistrat anul trecut.