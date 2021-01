Grecia extinde perioada serviciului militar obligatoriu de la 9 la 12 luni

Aceasta decizie va intra in vigoare din luna mai si survine intr-un context de tensiuni sporite cu Turcia, a precizat ministrul.Cu toate acestea, durata serviciului militar va putea fi mentinuta , potrivit ministrului grec, la 9 luni pentru tinerii care opteaza sa fie trimisi in zonele de frontiera cu Turcia, in special in regiunea raului Evros si pe anumite insule din Marea Egee.De luni de zile, tensiunile cu Turcia au crescut in legatura cu explorarea rezervelor de hidrocarburi din Mediterana de Est in zonele maritime disputate cu Grecia si Cipru. Criza dintre Atena si Ankara s-a intensificat odata cu desfasurarea in august de catre Turcia a navei de cercetare seismica Oruc Reis insotita de nave militare in aceste zone disputate din Mediterana de Est.Intr-un aparent gest de detensionare, Ankara a anuntat la sfarsitul lunii noiembrie revenirea in port a navei Oruc Reis. Grecia si Turcia, membre NATO, au fost de asemenea de acord sa reia luni discutiile in vederea solutionarii litigiului.