Grecia extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana la 19 aprilie. In intern sunt permise doar calatoriile esentiale

Potrivit Reuters, conform restrictiilor, pasagerii care zboara catre Grecia trebuie sa aiba un test PCR negativ cu 72 de ore inainte de sosire si sa fie supusi testarii aleatorii pentru COVID-19.Toti calatorii straini vor intra in carantina timp de sapte zile. Calatorii israelieni care au fost complet vaccinati cu cel putin doua saptamani inainte de calatorie nu vor trebui sa fie plasati in carantina ca urmare a unui acord bilateral privind turismul dintre cele doua tari. Majoritatea zborurilor din tarile care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt interzise, cu exceptia a 10 tari, inclusiv Marea Britanie Pentru zborurile interne, este permisa doar calatoria esentiala. Scolile, magazinele neesentiale si restaurantele sunt inchise in Grecia , dar autoritatile intentioneaza sa permita redeschiderea magazinelor mici, cu anumite reguli, de luni, iar in scoli sunt asteptate sa se reia cursurile in cursul acestei luni.De cand a inceput pandemia, Grecia a inregistrat peste 273.000 de infectari si peste 8.300 de decese.