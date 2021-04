Grecia vrea sa imunizeze intreaga populatie de peste 30 de ani pana la sfarsitul lunii mai

Autoritatile sanitare au deschis platforma de inregistrare pentru vaccinarea anti-COVID-19 persoanelor cu varsta intre 40 si 44 de ani, dupa ce luni a fost deschisa pentru categoria de varsta de intre 30 si 39 de ani. Aceste doua mari grupe de varste vor fi vaccinate exclusiv cu serul de la AstraZeneca, in timp ce sambata viitoare vor incepe programarile pentru populatia cu varsta intre 44 si 49 de ani, care va avea acces la toate vaccinurile existente in prezent pe piata.Ministrul grec al sanatatii, Vassilis Kikilias, a declarat ca populatia mai tanara priveste cu mult interes vaccinul de la AstraZeneca, avand in vedere ca la inceputul saptamanii au fost realizate 106.652 de programari si au fost administrate peste 9.000 de vaccinuri.In general, campania de vaccinare avanseaza in ritm accelerat, iar in ultimele zile au fost administrate in medie 60.000 de doze pe zi, cu 10.000 mai multe decat in saptamanile anterioare, a precizat ministrul.Incepand din 5 mai, dupa Sarbatorile de Pasti ortodoxe, se asteapta sa se ajunga la 100.000 de vaccinuri pe zi, din momentul in care vor deveni operationale toate cele 1.500 de centre de vaccinare prevazute.In total, peste 2 milioane de persoane au primit prima doza in Grecia, reprezentand 19,6% din populatie, iar 8,5% au primit ambele doze.Desi in ultimele luni al treilea val al pandemiei a lovit cu putere tara, iar aprilie a fost a doua luna cu cele mai multe decese de coronavirus de la declansarea pandemiei, Grecia a inceput sa relaxez treptat restrictiile , cu deschiderea teraselor de saptamana viitoare, iar de la jumatatea lunii mai cu deschiderea oficiala a sezonului turistic. De la inceperea pandemiei, Grecia, cu o populatie de 11 milioane de locuitori, a inregistrat 337.723 de contagieri si 10.242 de decese.