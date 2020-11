Aflata deja in izolare, Grecia impune noi restrictii. Circulatia pe timp de noapte, interzisa

In conditiile in care circulatia a ramas aglomerata la Atena in pofida izolarii impuse de sambata, secretarul de stat pentru protectie civila, Nikos Hardalias, a anuntat o interdictie de circulatie pe timp de noapte in intreaga tara incepand de vineri, "intre orele locale 21.00 (19.00 GMT) si 05.00 (03.00 GMT)".Numai "deplasarile in scop de serviciu si sanitar" vor fi autorizate, a precizat el.Organizatia nationala pentru sanatate publica din Grecia a raportat miercuri 2.752 de noi infectari in ultimele 24 de ore, ceea ce a ridicat numarul total de cazuri confirmate la 63.321 din luna februarie.De marti, 43 de pacienti au murit in Grecia, iar 297 sunt in prezent intubati.In total, 909 oameni au murit in Grecia de la inceputul epidemiei de COVID-19.