Grecia: MInistrul Sanatatii face apel la turisti sa respecte toate protocoalele de pandemie

"Am angajat 500 de medici si personal medical sa sustina Creta, verificam aeroporturile, verificam hotelurile si toate facilitatile de cazare, Creta este pregatita sa primeasca turistii", a afirmat ministrul.Acesta a facut in acelasi timp apel la turisti sa respecte masurile de protectie impotriva coronavirusului, noteaza News.ro "As dori sa cer si sa rog turistilor sa respecte protocoalele de sanatate, asa cum am facut noi grecii. Pe de alta parte, acesta este motivul pentru care au venit aici, pentru ca Grecia este o tara frumoasa, Creta este o insula minunata, dar si pentru ca Grecia este o tara sigura", a subliniat Kikilias.El a adaugat ca grecii au respectat masurile si au dovedit ca tara a reusit, a devenit un exemplu de imitat."Nu dorim sa stricam acest lucru acum, de aceea ii rog pe turisti sa faca acelasi lucru. Respectati-ne tara, care este foarte frumoasa, si", a spus Kikilias.Potrivit sefei autoritatii pentru sanatate din Creta, Lena Borboudaki,, daca ar avea loc o crestere puternica a numarului de cazuri.Turistii testati la intrarea in Grecia trebuie sa ramana in auto-izolare pana la venirea rezultatelor. Deocamdata, un singur turist a fost prins ca a incalcat aceasta regula.Persoanele cu rezultate pozitive ale testelor vor fi plasate in hoteluri pentru carantina sau vor fi spitalizate daca va fi necesar.Incepand din 12 iunie, un total de 65 de persoane intrate in Grecia au fost testate pozitive, au anuntat sambata autoritatile din domeniul sanatatii.