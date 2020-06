Grecia, nou pas spre normalitate: Azi se redeschid multe dintre hoteluri si se reiau cursurile primare si prescolare

Ziare.

In afara de hoteluri au fost redeschise si camping-urile, intr-un prim test de gazduire a turistilor straini din data de 1 iulie, relateaza EFE.Grecia, a carei economie se bazeaza fundamental pe turism (peste 25 % din PIB), spera ca anul acesta sa devina destinatia preferata a unui sezon turistic vitregit.Grecia cu raportarea a doar 175 de decese si a ceva mai putin de 3.000 de cazuri este una dintre tarile din Europa cel mai putin afectata de pandemia de COVID-19.Hotelurile vor fi supuse unei serii de masuri de igiena si de securitate aditionale, precum punerea la dispozitie a unui responsabil pentru gestionarea eventualelor cazuri de coronavirus si prezenta unui medic in cazul in care complexul are peste 50 de paturi.De peste o saptamana feriboturile au devenit operationale in toate insulele, desi cu o serie de restrictii: pot oferi doar jumatate dintre locurile disponibile; pasagerii trebuie sa poarte masti si sa completeze un formular de contact si de stare a sanatatii. Purtarea mastii este obligatorie pe intreaga durata a calatoriei.Traficul aerian a devenit de asemenea operational in aceasta faza de tranzitie. Deocamdata opereaza doar zborurile interne si cateva internationale spre Atena, desi cu obligatia de a se supune unui test pentru COVID-19 si unei carantine de 14 zile in functie de rezultat.Incepand cu 15 iunie vor putea sosi fara restrictii turistii din primul grup de 29 de tari, doar pe aeroportul din Atena si Salonic.Printre aceste tari figureaza statele vecine ca Albania si Macedonia de Nord dar si membrele UE precum Romania, Germania, Austria, Danemarca si din tari extracomunitare ca Liban, Japonia, Israel si Noua Zeelanda.Selectia acestora s-a realizat pe baza datelor furnizate de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) si de autoritatile sanitare elene care au tinut cont de situatia epidemiologica a acestor tari, similara cu cea a Greciei.De la 1 iulie se va deschide traficul international cu restul aeroporturilor si vor putea sosi turisti din alte tari incluse pe o lista care va fi anuntata de-a lungul acestei luni.Profesorii si invatatorii trebuie sa asigure o distanta de un metru, iar in clase nu vor putea fi prezenti mai mult de 15 elevi simultan, astfel incat scolile vor fi nevoie sa organizeze programe de frecventare a cursurilor prin rotatie.