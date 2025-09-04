Grecia: Panica in farmaciile golite de medicamente

Autor: Ana Ilie
Joi, 28 Februarie 2013, ora 10:48
3866 citiri
Grecia: Panica in farmaciile golite de medicamente

Grecia se confrunta cu o penurie de medicamente, dupa ce companiile farmaceutice multinationale au incetat livrarile in tara in urma crizei economice. Companiile farmaceutice se tem ca-si pierd profitul, preturile medicamentelor fiind aici cele mai scazute din Europa.

Sute de medicamente lipsesc din farmacii si situatia se inrautateste, potrivit agentiei elene a medicamentelor. Guvernul a intocmit o lista cu peste 50 de companii farmaceutice pe care le acuza ca au oprit sau intentioneaza sa opreasca livrarile din cauza preturilor reduse din tara, scrie Guardian.

Peste 200 de produse sunt afectate, inclusiv de tratament pentru artrita, hepatita C, hipertensiune, agenti de scadere a colesterolului, antipsihotice, antibiotice, anestezice si medicamente pentru stomac.

In plus, Crucea Rosie a anuntat ca reduce livarile de sange, deoarece Grecia nu si-a platit facturile la timp.

Farmacistii din Atena descriu scene haotice ce se petrec zilnic, cu clienti disperati care iau farmaciile la rand in cautarea medicamentelor pe reteta pe care nu le mai dau spitalele.

Pe lista Guvernului se afla cele mai importante companii farmaceutice ale lumii, precum Pfizer, Roche, Sanofi, GlaxoSmithKline si AstraZeneca.

"Companiile inceteaza livrarile, deoarece Grecia nu este profitabila pentru ei si se tem ca produsele lor vor fi exportate de intermediari in tarile mai bogate, intrucat Grecia are cele mai reduse preturi la medicamente din Europa", spune presedintele agentiei elene a medicamentelor, Yannis Tountas.

"Cozile se formeaza dimineata sau tarziu noaptea. Si cand medicamentele nu sunt disponibile, ceea ce se intampla des, oamenii devin agresivi. Eu sunt de garda la noapte si stiu ca vor fi tipete si urlete si inteleg motivele. Am ajuns intr-un punct tragic", povesteste Dimitris Karageorgiou, din Salonic, secretarul general al Asociatiei Farmaceutice Panelene.

George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură
George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură
George Simion a scris miercuri, 3 septembrie, pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică, 7 septembrie, pe asumarea pachetelor de măsură, în loc...
Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat
Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, vrea să prezinte problema securității energetice a României într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării, în condițiile în care prețurile la...
#Grecia medicamente lipsa, #Grecia farmacii medicamente , #Grecia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
  2. Tânăr de 18 ani din Dâmbovița prins sub un mal de pământ. Medicii luptă cu disperare pentru viața lui
  3. ”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru
  4. Ministrul de Finanțe este acuzat că deține o firmă cu datorii de aproape 2 milioane de lei. "Am moștenit practic prin succesiune", răspunde Alexandru Nazare
  5. Reacția lui Zelenski după ce Putin l-a invitat la Moscova să negocieze pacea în Ucraina. "Este un prim pas"
  6. Iranul și-a mărit semnificativ stocul de uraniu îmbogățit până aproape de nivelul fabricării armelor nucleare, avertizează AIEA
  7. Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise
  8. Accidente șocante cu trotinete electrice. În România nu există siguranță rutieră, avem foarte mult sânge pe șosele, fenomenul e scăpat de sub control, avertizează Titi Aur
  9. Doctoriță "șpăgară", care într-un singur an a jecmănit 32 de pacienți, arestată la domiciliu. Judecătorii au respins arestarea preventivă cerută de procurori
  10. Trucul din CV care crește șansele de interviu cu 115%. Pașii pe care trebuie să-i urmezi