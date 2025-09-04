Grecia: Panica in farmaciile golite de medicamente

Grecia se confrunta cu o penurie de medicamente, dupa ce companiile farmaceutice multinationale au incetat livrarile in tara in urma crizei economice. Companiile farmaceutice se tem ca-si pierd profitul, preturile medicamentelor fiind aici cele mai scazute din Europa.

Sute de medicamente lipsesc din farmacii si situatia se inrautateste, potrivit agentiei elene a medicamentelor. Guvernul a intocmit o lista cu peste 50 de companii farmaceutice pe care le acuza ca au oprit sau intentioneaza sa opreasca livrarile din cauza preturilor reduse din tara, scrie Guardian.

Peste 200 de produse sunt afectate, inclusiv de tratament pentru artrita, hepatita C, hipertensiune, agenti de scadere a colesterolului, antipsihotice, antibiotice, anestezice si medicamente pentru stomac.

In plus, Crucea Rosie a anuntat ca reduce livarile de sange, deoarece Grecia nu si-a platit facturile la timp.

Farmacistii din Atena descriu scene haotice ce se petrec zilnic, cu clienti disperati care iau farmaciile la rand in cautarea medicamentelor pe reteta pe care nu le mai dau spitalele.

Pe lista Guvernului se afla cele mai importante companii farmaceutice ale lumii, precum Pfizer, Roche, Sanofi, GlaxoSmithKline si AstraZeneca.

"Companiile inceteaza livrarile, deoarece Grecia nu este profitabila pentru ei si se tem ca produsele lor vor fi exportate de intermediari in tarile mai bogate, intrucat Grecia are cele mai reduse preturi la medicamente din Europa", spune presedintele agentiei elene a medicamentelor, Yannis Tountas.

"Cozile se formeaza dimineata sau tarziu noaptea. Si cand medicamentele nu sunt disponibile, ceea ce se intampla des, oamenii devin agresivi. Eu sunt de garda la noapte si stiu ca vor fi tipete si urlete si inteleg motivele. Am ajuns intr-un punct tragic", povesteste Dimitris Karageorgiou, din Salonic, secretarul general al Asociatiei Farmaceutice Panelene.

Ads