Grecia: Proteste impotriva zidului de la granita cu Turcia (Video)

Incidente la Atena, unde politia a ripostat contra demonstrantilor care protestau impotriva planurilor de a construi un zid de-a lungul granitei cu Turcia, pentru a opri imigrarea ilegala.

Aproximativ 3.000 de activisti de dreapta s-au adunat in Atena pentru a demonstra impotriva xenofobiei, iar politia a ripostat, in zona Agios Panteleimon, zona in care se gaseste cel mai mare numar de imigranti, scrie PressTV.

Protestatarii au avut pancarte pe care scria "Scoateti afara FMI-ul si UE, nu imigrantii", si "NU atacurilor rasiste". Protestatarii de extrema dreapta, membrii gruparii Chrysi Avgi, sau Golden Dawn, au participat, de asemenea, la protest.

Cativa activisti de stanga au fugit intr-o biserica, dupa ce au aruncat cu pietre asupra politistilor. Ofiterii au reactionat, aruncand grenade cu gaze lacrimogene, in interiorul bisericii. Fortele de securitate au spus ca grupurile au fost imprastiate.

Protestele au fost organizate impotriva planurilor guvernului de a construi un zid de 12,5 kilometri de-a lungul granitei cu Turcia, pentru a opri imigratia ilegala.

In 2010, aproximativ 128.000 de imigranti, in special din Asia de sud, au intrat ilegal in Grecia, devenind astfel cea mai mare destinatie pentru imigrarea ilegala, din Uniunea Europeana.