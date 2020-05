Grecia redeschide restaurantele si terasele, dar insulele raman inchise pana pe 15 iunie

Ziare.

com

Calatoriile in insule au fost interzise de cand au fost impuse masuri de izolare la sfarsitul lui martie, cu scopul de a opri raspandirea coronavirusului. Numai furnizorii de bunuri si rezidentii permanenti au avut acces aici.Insa rata scazuta de infectare cu Covid-19 a determinat Guvernul sa deschida sezonul estival cu trei saptamani mai devreme decat era prevazut, respectiv la, in contextul in care alte tari mediteraneene - inclusiv Italia, Spania si Turcia - se confrunta cu decese semnificative.La restaurantul Bairaktaris din piata centrala Monastiraki din Atena, angajatii poarta masti violete si viziere, in timp ce prepara gyros, aranjeaza flori pe mesele indepartate si astepata clienti, care luni au fost prevazatori.Spiros Bairaktaris, proprietarul, are grija de afacerea familiei care dateaza de 140 de ani si a inramat fotografii care-l infatiseaza alaturi de topmodelul Naomi Campbell, cantareata Cesaria Evora si alte celebritati care i-au fost clienti. El spune ca este optimist in ceea ce priveste sezonul, in ciuda inceputului anevoios."Asta nu s-a mai intamplat inainte", a declarat el pentru AP. "In mod normal, avem spatiu pentru 100 de persoane in interior, acum vor fi doar 30. Nu va mai fi muzica bouzoucki sau dans traditional pana cand nu vor fi ridicate restrictiile de catre doctori. Dar cred ca oameni din toata Europa vor veni aici pentru ca avem o rata a mortalitatii scazuta, slava Domnului".Grecia a inregistrat 2.900 de cazuri de infectare cu Covid-19 si 171 de decese. Italia a raportat aproape 33.000 de decese, Spania pana in 29.000 de morti si Turcia - 4.340, potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins.Reguli deau fost impuse pe feriboturi si in restaurante pentru a evita noi infectii.Masuri de combatere a coronavirusului au fost extinse in insule, prin infiintarea de unitati de terapie intensiva in cinci insule: Lesbos, Samos, Rodos, Zakynthos si Corfu, alaturi de cele existente in Creta.Turismul este o parte vitala a economiei Greciei, contribuind direct cu peste 10% din PIB-ul tarii.Mai mult de 34 de milioane de vizitatori au fost in Grecia anul trecut si au cheltuit 18,2 miliarde de euro (19,5 miliarde de dolari), potrivit datelor Guvernului.