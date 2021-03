Grecia se bazeaza pe turistii romani. Ministrul grec al Turismului vine la Bucuresti sa prezinte oferta tarii sale

Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui.Grecia a decis sa deschida oficial sezonul turistic pe data de 14 mai, iar turistii fie vor face dovada vaccinarii sau a anticorpilor, fie vor prezenta un test negativ si vor purta masca in toate spatiile publice, se arata intr-un comunicat de presa al Organizatiei Nationale de Turism a Greciei remis AGERPRES in urma cu o saptamana.Sloganul central al noii campanii promotionale pentru turismul grecesc este "All You want is Greece" ("Tot ce vrei este Grecia").