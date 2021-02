Grecia si Israel incheie un acord care le va permite cetatenilor lor, care s-au vaccinat impotriva COVID-19, sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari

"Pasaportul verde"

"Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa facem acest lucru cu Israelul, care este cu mult inainte in materie de vaccinare", a afirmat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, intr-o declaratie comuna cu omologul sau israelian Benjamin Netanyahu.Acordul le va permite turistilor israelieni "sa se deplaseze in Grecia fara nicio limitare si fara carantina", a precizat Netanyahu.Aceste calatorii vor putea incepe dupa ridicarea restrictiilor impuse in Israel privind zborurile internationale, care raman deocamdata suspendate pana pe 20 februarie. Premierul israelian a adaugat ca va fi creat un "pasaport verde" "imediat ce vor fi ridicate restrictiile cu privire la calatorii".Dpa mentioneaza ca in Uniunea Europeana problema ridicarii restrictiilor de calatorie pentru cei care s-au vaccinat este una controversata. Cele 27 de state membre ale UE lucreaza la un certificat comun de vaccinare, dar o dezbatere asupra posibilelor avantaje asociate cu acesta a fost amanata, luna trecuta. O alta serie de chestiuni raman nerezolvate, cum ar fi posibilul risc de infectare, in pofida vaccinarii.Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei, in Grecia. Atena ar incerca sa ajunga si cu Marea Britanie la un acord similar cu cel cu Israelul.