Grecia solicita din nou Londrei restituirea frizelor din marmura ale Partenonului, acuzand "un jaf"

Ziare.

com

Aceste frize antice - ce contin reprezentari ale luptelor mitice dintre greci si centauri -. In prezent, aceste obiecte de marmura se numara printre piesele centrale expuse in Muzeul Britanic.Londra a refuzat intotdeauna sa returneze aceste sculpturi, cunoscute si sub numele de Marmurele lui Elgin, argumentand ca acestea au fost importate cu permisiunea conducatorilor otomani de la acea vreme din Atena. Autoritatile elene afirma insa ca"Redeschiderea siturilor arheologice (...) este o ocazie pentru comitetele internationale care sustin restituirea marmurelor din Partenon sa isi reafirme solicitarea neincetata, a lor si a guvernului elen, pentru returnarea definitiva a obiectelor de marmura in patria lor", a scris sambata ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni, intr-un comunicat.Dupa doua luni in care accesul publicului a fost interzis din cauza pandemiei provocata de noul coronavirus,Asociatia Internationala pentru Reunificarea Sculpturilor din Partenon a adresat la 21 mai, de Ziua mondiala a culturii, o scrisoare Ministerului Culturii din Grecia prin care a propus o reluare a presiunii coordonate asupra Muzeului Britanic.Grecia a militat timp de cateva decenii pentru restituirea obiectelor din marmura si a avut in vedere, la un moment dat, intentarea unui proces Londrei.Insa,Ales in iulie 2019,