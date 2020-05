Grecia va incepe sa primeasca turisti straini de la 1 iulie

Ziare.

com

El a facut acest anunt in timpul unui discurs in care a prezentat planul executivului sau pentru relansarea turismului.Turismul constituie baza economiei Greciei, asigurand intre 25% si 30% din Produsul Intern Brut.Locurile de campare vor fi deschise incepand de la 1 iunie, iar hotelurile vor putea primi incepand cu 15 iunie turisti greci.Turistii straini care vor sosi in Grecia nu vor fi plasati in carantina, insa ar putea fi supusi unor teste aleatorii pentru coronavirus si in mod cert vor trebui sa respecte in mod strict masurile de igiena in timpul sejurului lor.Premierul grec a anuntat de asemenea o serie de masuri pentru sprijinirea sectorului turistic si hotelier, cum ar fi reducerea TVA de la 24% la 13% in urmatoarele aproximativ cinci luni pentru biletele de transport public, cafenele, bauturi non-alcolice si pentru intrarile de cinema in aer liber, activitatea preferata a vilegiaturistilor greci.