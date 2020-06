Grecia va plati cazarea turistilor care se infecteaza cu COVID-19 in vacanta

Ziare.

Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului elen, Stelios Petsas."Am facut-o in trecut si o vom face in continuare. Ne asteptam la mult mai putine cazuri - sau chiar niciunul - pentru ca tarile europene din care asteptam turisti au o situatie epidemiologica in scadere", a declarat Petsas intr-o conferinta de presa, citat de ziarul Kathimerini "Scopul nostru este sa asiguram protectie maxima pentru rezidenti si vizitatori", a mai punctat acesta.Zborurile internationale spre/ din Grecia se reiau la 15 iunie, iar turistilor li se va permite sa intre in tara fara sa aiba un test COVID-19 negativ asupra lor. In plus, vizitatorii nici nu vor fi bagati in carantina.Masurile stricte impuse de autoritatile elene au mentinut scazuta rata infectiei cu COVID-19. Potrivit Ministerului Sanatatii, in aceasta tara s-au inregistrat doar 179 de decese provocate de coronavirus.Un plan similar a fost anuntat de Cipru, saptamana trecuta. Grecia a facut luni un nou pas spre normalitate prin redeschiderea hotelurilor ce opereaza tot anul - urmate de celelalte de la 15 iunie - si de reluarea cursurilor prescolare, primare si cele speciale.In afara de hoteluri au fost redeschise si campingurile, intr-un prim test de gazduire a turistilor straini din data de 1 iulie.Cu sub 3.000 de cazuri de COVID-19, Grecia este una dintre tarile din Europa cel mai putin afectate de pandemia de COVID-19.