Grecia: Val de caldura cu maxime de 28 de grade, lumea a iesit la plaja, trecand peste restrictii

Potrivit Observatorului national de la Atena, temperatura la Chania, pe insula meridionala Creta, a atins 28,3 grade C in jurul pranzului, una din temperaturile cele mai ridicate in ianuarie in ultimii 50 de ani.Temperaturile obisnuite in aceasta perioada a anului in Grecia sunt de circa 15 grade C.La Atena, unde termometrele au atins 22 de grade C, oamenii au iesit la plaja, in pietele si parcurile capitalei."Este o vreme minunata si noi stam inchisi in casa cea mai mare parte a timpului", a declarat un barbat la Skai TV, pe plaja Kavouri, in apropiere de Atena, explicand prezenta sa pe nisip unde multe persoane se plimbau, cei mai curajosi intrand in apa marii.Vantul cald provenind din Africa a adus, de asemenea, mult praf si urmeaza sa mentina temperaturile ridicate pana miercuri in aceasta tara.Politia a supravegheat situatia pentru a incerca sa evite formarea de grupuri cu multe persoane. Politisti echipati cu portavoce le-au reamintit oamenilor sa respecte distanta sociala si le-au dat amenzi celor care nu purtau masca.Grecia este in carantina de la inceputul lui noiembrie, autoritatile incercand sa evite al treilea val al pandemiei dupa sarbatorile de Craciun si Anul Nou. Vineri, restrictiile care urmau sa inceteze pe 11 ianuarie au fost prelungite cu o saptamana. Luni se vor deschide numai cresele, gradinitele si scolile primare.Duminica, autoritatile au anuntat 36 de decese noi. Peste 4.000 din cele 5.263 de morti provocate de pandemie in Grecia s-au inregistrat in ultimele doua luni.