Guvernul elen impune lockdown-ul la Salonic, al doilea oras ca marime al Greciei

"La fel ca in primul val, cand am actionat din timp, trebuie sa actionam mai aspru si mai devreme ca alte state europene pentru a evita ce este mai rau (...) si pentru a ajuta sistemul sanitar", a declarat premierul grec, Kyriakos Mitsotakis.Cei 1,1 milioane de locuitori ai zonei metropolitane Salonic vor trebui sa poarte masca inclusiv in spatiile publice deschise si sa ramana in case intre orele 00:30 si 05:00.Toate reuniunile in spatiile publice si private sunt interzise, iar locurile de joaca, terenurile de sport, siturile arheologice, muzeele si teatrele vor fi inchise. Restaurantele vor avea dreptul sa faca doar livrari.Premierul Mitsotakis a anuntat si inchiderea perimetrala a orasului Salonic, intrarile si iesirile din localitate fiind interzise, masura decisa pentru toate localitatile aflate in zona "rosie". Orasul Larisa, din centrul Greciei, a intrat de asemenea in zona rosie si a fost instituita si acolo carantina.Aceste masuri sunt aplicate in baza unui plan antiepidemic elaborat cu o luna in urma de guvernul de la Atena, care prevede ca zonele cu un numar semnificativ de infectii intra in lockdown, iar in cele cu o situatie epidemiologica mai favorabila se aplica restrictii mai usoare.Regiunea capitalei Atena, Attica, este in continuare in zona ''portocalie'', care implica masuri de vigilenta sporite. Grecia a reusit sa combata cu succes epidemia in primavara dupa ce a luat timpuriu masuri severe de restrictionare a deplasarilor si adunarilor. In ultimele 14 zile aceasta tara a inregistrat o rata de 90,4 cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, a patra cea mai redusa in randul statelor UE