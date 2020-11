Guvernul grec rechizitioneaza doua clinici la Salonic, unde o persoana din trei este contaminata cu noul coronavirus

In urma refuzului clinicilor de a da curs cererii guvernului de a pune la dispozitia serviciilor de sanatate paturi suplimentare pentru pacienti cu COVID-19, "ministerul va proceda la rechizitionarea inca de astazi (vineri) a doua clinici din Salonic", a informat acesta intr-un comunicat.Potrivit unei surse ministeriale, solicitarea guvernului se referea la 200 de paturi suplimentare."Nu suntem pregatiti sa ingrijim pacienti cu COVID-19", a reactionat Grigoris Sarafianos, presedintele Uniunii panelene a clinicilor, la televiziunea publica ERT.La Salonic, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus este cel mai ridicat din Grecia , iar spitalele se confrunta cu un deficit de paturi.In consecinta, guvernul a fost nevoit sa recurga la sectorul privat in baza unei legi recente, mentioneaza comunicatul, notand ca rechizitionarea este rezultatul lipsei de 'intelegere intre stat si clinici'."Sistemul de sanatate se afla sub presiune, iar saptamanile urmatoare vor fi critice. Trebuie limitata aceasta presiune", a declarat tot la ERT Stelios Petsas, purtator de cuvant al guvernului.In nordul tarii au fost luate noi masuri din cauza situatiei sanitare, guvernul ordonand inclusiv inchiderea unui punct de frontiera cu Albania.In plus fata de un test negativ la coronavirus in ultimele 72 de ore, cerut la intrare, fiecare persoana ce va dori sa treaca frontiera din Albania in Grecia va fi supusa unui test rapid.Pentru a raspunde "situatiei critice" din al doilea val al epidemiei, guvernul a recurs la 7 noiembrie la decizia de intrare in carantina pe tot teritoriul pana la finele lunii, urmata, patru zile mai tarziu, de interdictia de deplasare pe timp de noapte.Grecia, mai putin afectata in primul val de epidemie in comparatie cu alte state europene, traverseaza de la sfarsitul lunii septembrie o perioada de recrudescenta a infectarilor.Daca in urma cu o luna erau raportate doar 667 de infectari si opt decese pe zi, bilantul anuntat joi a fost de peste 3.000 de contaminari si 59 de decese.