Lovitura lui Samaras: Pretentii teritoriale ale Greciei in Bulgaria si Macedonia?

Noul premier al Greciei, Antonis Samaras, are pretentii teritoriale asupra unor regiuni din Bulgaria si Macedonia, conform unor informatii aparute in presa macedoneana.

Conform publicatiei "Noua Macedonie", citata de Actualno, dovada in sprijinul acestor afirmatii sta in faptul ca Samaras a decis sa reinfiinteze Ministerul pentru Tracia si Macedonia, inchis in 2009 de predecesorul sau, Papandreou. Aceasta reinfiintare a ministerului nu face altceva decat sa confirme ca aceste zone vor primi un tratament aparte din partea Atenei.

"In acest mod, Samaras arata ca Grecia nu a renuntat la pretentiile teritoriale avute asupra unor zone din Bulgaria si Macedonia", noteaza sursa citata.

Ministerul se afla la Salonic si va fi coordonat de Theodoros Karaoglu. Potrivit presei grecesti, redeschiderea Ministerului a provocat reactii pozitive printre macedonenii din partea de nord a Greciei.

Cand, in 2009, Papandreou a inchis acest minister, in incercarea de a economisi bani la buget, Samaras l-a atacat, promitand ca il va redeschide imediat ce va veni la putere.