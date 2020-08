Masca a devenit obligatorie pe strada in mai multe statiuni din Grecia. Cat este amenda pentru incalcarea interdictiei

Edilii unuia dintre cele mai populare orase turistice din Grecia, Chania - capitala insulei Creta, au anuntat ca de marti, 25 august, purtarea mastii pe strada de devine obligatorie. Restrictia nu specifica faptul ca zona ar trebui sa fie aglomerata, turistii fiind obligati sa aiba masca peste gura si nas in orice situatie in care se afla intr-un loc public, arata publicatia gtp.gr Doar 4 oameni pot lua masa impreuna, inclusiv la terase, maxim 6, daca sunt membri ai aceleiasi familii.De la masura purtarii mastii pe strada sunt exceptati copiii sub 3 ani.In acelasi timp, primaria din Chania a impus un numar maxim de 9 oameni la orice fel de adunare publica. Targurile, festivalurile, petrecerile de orice fel sunt interzise.Masura este valabila cel putin pana pe 1 septembrie, la ora 6.00 dimineata.Cine nu respecta regulile poate fi amendat cu 150 de euro.O situatie identica a fost semnalata pe grupul de Facebook Forum Grecia in localitatea Polygyros, din Halkidiki."Patrule de motociclisti ale politiei opresc aleatoriu pentru amenzi pe cei care nu poarta masca. In timpul saptamanii, statiunea este aproape goala, oameni la o distanta intre 300-500 metri", se arata intr-o postare pe grup.