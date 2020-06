Medici, politisti si angajati ai supermarketurilor, rasplatiti pentru lupta cu COVID-19 cu o vacanta pe o insula din Grecia

Ziare.

Aproximativ 180 de persoane, intre care lucratori medicali, politisti si angajati la supermarketuri au zburat de la Hanovra si vor sta cinci zile pe insula Kos, din estul marii Egee, locul de nastere al grecului Hipocrate, parintele medicinii.Vacanta, organizata de grupul de turism TUI, a fost oferita gratuit lucratorilor din Germania in semn de multumire pentru contributia lor in timpul pandemiei. Calatorii au fost selectati de publicatia germana Bild in baza unui proces de nominalizare publica.Pasagerii, care au purtat masti in timp ce coborau scara avionului, au spus ca sunt fericiti sa vina in Grecia . Ulterior, zeci dintre ei au efectuat, preventiv, teste pentru Covid-19."Virusul este inca aici...Trebuie sa fim precauti si trebuie sa respectam regulile si il vom gestiona impreuna", a afirmat Stephen, unul dintre pasageri, care lucreaza ca ofiter de politie la Cancelaria Germana.Aeroporturile regionale din Grecia vor fi deschise oficial pe 1 iulie.Ministrul Turismului, Harry Theocharis, a spus ca spera ca vizitatorii se vor bucura de vacanta "binemeritata" pentru realizarile lor".Grecia, care a iesit in 2018 dintr-o criza economica lunga de un deceniu, depinde in mare masura de turism pentru redresarea economica. Sectorul turismului asigura o cincime din productia economica, iar Germania este una dintre principalele piete turistice ale sale.Pana acum, Grecia a reusit sa tina sub control coronavirusul, identificand numai 3.376 de cazuri, cu mult mai putine fata de alte state din Uniunea Europeana , mai ales datorita adoptarii din timp de masurilor de izolare.TUI a anuntat ca pentru prima saptamana din luna iulie a planificat 56 de zboruri catre destinatii elene, inclusiv catre Creta si Rodos.