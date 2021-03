Grecia nu renunta la vaccinarile cu AstraZeneca. "Asteptam deciziile organismelor europene"

"Asteptam deciziile organismelor oficiale, precum Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), care se vor reuni pe aceasta tema la sfarsitul acestei saptamani... intre timp vaccinarile vor continua in mod normal", a afirmat marti ministrul grec al sanatatii, Vassilis Kikilias, pentru postul de televiziune SKAI.Kikilias a precizat ca dintre cele 72.000 de persoane imunizate cu vaccinul produs de AstraZeneca doar una a avut un episod de tromboza, care nu a fost provocat de vaccinul in chestiune, dupa cum a concluzionat Agentia pentru Medicamente din Grecia.Ministrul a subliniat ca Grecia isi ghideaza strategia de vaccinare in functie de deciziile agentiilor si a precizat ca dintre cele 17 milioane de vaccinuri de la AstraZeneca administrate in Uniunea Europeana si in Marea Britanie au fost raportate doar 37 de cazuri de tromboza