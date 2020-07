Parlamentul din Grecia a adoptat un proiect de lege referitor la demonstratiile de strada, in timp ce mii de oameni au manifestat la Atena pentru a denunta legea

Legea a fost depusa in Parlament de guvernul conservator in incercarea de a reglementa demonstratiile care provoaca perturbari publice frecvente si afecteaza comertul.Aproximativ 10.000 de demonstranti s-au adunat in fata Parlamentului cu pancarde pe care se putea citi "jos mana de pe demonstratii". Un grup de protestatari care s-a desprins de grupul principal a aruncat cu proiectile cu benzina in politie, care a raspuns cu gaze lacrimogene.Proiectul prevede numirea unui ofiter de legatura, restrictii pentru demonstranti sau interzicerea demonstratiilor, daca autoritatile considera ca pun in pericol siguranta publica. In plus, organizatorii sunt raspunzatori pentru leziunile sau daunele provocate de protestatari.Proiectul de lege a fost adoptat cu 187 de voturi pentru, dintr-un total de 300 de parlamentari.In Grecia, tara care se reface inca dupa criza economica profunda declansata in 2009, au loc frecvent proteste de strada.In timpul crizei, piata Syntagma, din fata Parlamentului, a fost deseori scena unor proteste largi anti-austeritate, dintre care unele au devenit violente.