Pasagerii zborurilor din Romania si Bulgaria, primiti incepand de marti in Grecia doar pe baza de "test negativ" de COVID- 19

Aceasta masura a fost impusa din cauza situatiei epidemiologice in cele doua state membre UE si urmeaza sa intre in vigoare incepand de marti."In baza analizei datelor epidemiologice s-a hotarat ca pasagerii din Bulgaria si Romania care intra in Grecia prin legaturi aeriene sa fie obligati sa prezinte un rezultat de control molecular (PCR) negativ de covid-19. Testul trebuie sa fie efectuat cu 72 de ore inainte de sosirea lor in Grecia", a anuntat intr-un comunicat directorul Protectiei Civile Nikos Hardalias, adjunctul ministrului insarcinat cu Managementul Crizelor citat de keeptalkinggreece.com.Masura se aplica incepand de marti, 28 iulie, si pana marti, 4 august.Sunt scutiti de la "testul negativ" obligatoriu cetateni greci, detinatori ai unor permise de resedinta si persoane care calatoresc din motive considerate esentiale.De asemenea, ramane in vigoare obligatia completarii Formularului de Localizare a Pasagerilor (PLF), cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea in Grecia.Guvernul grec, in cooperare cu serviciile competente, analizeaza si evalueaza datele, pentru ca strainii sa poata intra in Grecia in siguranta si respectand masuri in domeniul sanatatii publice, subliniaza in comunicat Protectia Civila.Atena reitereaza ca va impune restrictii de calatorie tarilor in care situatia pandemiei covid-19 se inrautateste.Grecia a impus "testul negativ" obligatoriu la intrarea in Grecia prin punctul de trecerea frontierei de la Promachonas la 15 iulie.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi cu privire la "tendinte ingrijoratoare privind noul coronavirus in Balcani si sudul Europei".