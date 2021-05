Grecia a administrat peste 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Tara si-a deschis granitele pentru sezonul turistic estival

In total au fost administrate 5.012.666 de doze in Grecia de la inceperea campaniei de vaccinare la sfarsitul lunii decembrie. Aproximativ 3,3 milioane de persoane au primit prima doza de vaccin anti-COVID-19, iar autoritatile spera sa vaccineze cu prima doza jumatate din populatie inainte de luna iulie. Prin accelerarea in mod semnificativ a operatiunii Libertate (campania de vaccinare elena), ridicam un zid de imunitate care ne va permite sa revenim la normalitate cat mai repede posibil, atat economic cat si social (...)", a declarat premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, luni seara la summitul european desfasurat la Bruxelles Totusi, in pofida avansariii campaniei de vaccinare, care luna aceasta a fost accelerata de sosirea unui mare numar de vaccinuri, printre care si cel intr-o singura doza de la Johnsson&Johnsson (Janssen), destinat vaccinarii in insulele grecesti, autoritatile sunt ingrijorate de reticenta observata la unele categorii de varsta ale populatiei. Potrivit datelor Ministerului Sanatatii , doar 66% din populatia de peste 80 de ani a fost vaccinata, iar daca vor fi respectate toate programarile realizate procentul va creste la 70%. Motivul reticentei acestei categorii, deosebit de vulnerabila, ar putea fi faptul ca asteapta sa primeasca si alte vaccinuri decat cel de la AstraZeneca.Incepand de miercuri cei cu varste cuprinse intre 35 si 39 de ani vor putea opta pentru orice alt vaccin dintre cele disponibile in Grecia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Janssen/Johnsson&Johnsson). Saptamana trecuta a fost randul celor cu varste cuprinse intre 40 si 44 de ani , care au aratat un mare interes pentru vaccinare: 100.000 de programari au fost realizate in primele 24 de ore.