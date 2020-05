Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise. Localnicii au stat si la coada ca sa prinda loc (Video)

Ziare.

Pentru multi greci, aceasta a fost prima ocazie de a iesi din case dupa relaxarea graduala inceputa anterior in aceasta luna si a coincis cu primul val de caldura din acest an.Autoritatile au impus respectarea masurilor de distantare fizica pe plaja, noile norme precizand si distanta minima dintre umbrele. Pe o suprafata de 1.000 de metri patrati va fi permis accesul al cel mult 40 de persoane, iar intre tijele umbrelelor trebuie sa fie cel putin patru metri.La Alimos, de la sud de Atena, oamenii au asteptat la coada inca de la primele ore pentru a prinde un loc pe plaja.Grecia a inregistrat putin peste 2.800 de cazuri de COVID-19, dintre care 160 mortale. Incepand din 4 mai, tara a inceput o relaxare progresiva a restrictiilor impuse la jumatatea lunii martie. Tara cu 11 milioane de locuitori este una dintre cele mai dependente de turism, sector care genereaza aproape o cincime din venitul sau national.Incepand de luni, 18 mai, vor fi deschise obiectivele arheologice si vor fi autorizate calatoriile in interiorul Greciei continentale si spre insula Creta. Dupa o saptamana, pe 25 mai, vor fi autorizate si calatoriile catre restul insulelor."Acesta este un punct de inflexiune esential in eforturile noastre si trebuie sa reusim", a afirmat ministrul protectiei civile Nikos Hardalias.Autoritatile de la Atena estimeaza ca produsul intern brut va scadea cu 5-10% in acest an, urmand ca 2021 sa marcheze o relansare economica.