Premierul grec anunta achizitionari de arme, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana: 18 avioane de vanatoare Rafale, fregate si elicoptere

Mitsotakis a precizat ca Grecia urmeaza sa-si procure 18 avioane de vanatoare de fabricatie franceza Rafale, precum si fregate si elicoptere, sa recruteze 15.000 de soldati suplimentar si sa finanteze mai substantial industria sa de aparare."A venit ora sa ne intarim fortele armate. Este vorba despre un program important care va forma un scut national", a declarat premierul intr-un discurs la Salonic, in nordul Greciei. El a adaugat ca acest program ar urma sa permita crearea a mii de locuri de munca.Turcia si Grecia, ambele membre ale NATO, isi disputa zacaminte de hidrocarburi in Mediterana orientala, intr-o zona pe care Atena o considera ca fiind sub suveranitatea sa.Premierul Mitsotakis a acuzat sambata Turcia ca "ameninta" frontierele orientale Europei si ca "pune in pericol" securitatea regionala.Tensiunea intre cele doua tari a crescut cand Turcia a trimis la 10 august o nava de prospectiune seismica, insotita de nave de razboi in apele revendicate de Grecia, ceea ce a determinat Atena sa lanseze manevre navale.