Purtarea mastii de protectie, obligatorie incepand de marti, timp de doua saptamani, pe feriboturi si nave in Grecia

Aceasta decizie a fost luata intr-o teleconferinta cu experti, prezidata de premierul Kyriakos Mitsotakis, precizeaza Petsas, scrie site-ul keeptalkinggreece.com.O majoritate a grecilor isi iau concediu in august.Ministrul Transporturilor Giannis Plakiotakis a crescut duminica nivelul ocuparii navelor cu pasageri de la 60-65% la 80-85%, ceea ce a antrenat un val de critici in contextul unei cresteri a bilantului covid-19 in tara.Plakiotakis a justificat necesitatea acestei cresteri a ocuparii pe nave prin cererea mare in plin sezon estival.In weekend, Grecia a inregistrat in medie 83 de contaminari cu covid-19 si a impus noi restrictii de la inceputul lui august.