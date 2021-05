Importanta masura de relaxare in Grecia. Se redeschid plajele private. Urmatoarele obiective care vor fi redeschise

Muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele in aer liber pe 21 mai, cu capacitate redusa, iar teatrele pe 28 mai.In luna aprilie, guvernul de la Atena a inceput sa relaxeze masurile restrictive impuse in luna noiembrie, permitand redeschiderea majoritatii magazinelor care fac comert cu amanuntul, cu exceptia centrelor comerciale.Terasele cafenelelor si restaurantelor au putut fi redeschise pe 3 mai.Cu toate acestea, profesionistii din domeniul turismului nu se asteapta la sosiri masive ale turistilor straini pana in luna iulie.In luna aprilie, obligatia carantinarii a fost ridicata pentru calatorii vaccinati sau testati provenind din tarile Uniunii Europene si din alte cateva tari, precum Regatul Unit si Statele Unite.Grecia a fost puternic afectata de cel de-al treilea val al pandemiei de COVID-19, majoritatea celor peste 10.000 de decese fiind inregistrate in ultimele luni.In total, au fost inregistrate peste 350.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus in Grecia, o tara cu 10.8 milioane de locuitori.Pana in prezent, au fost realizate peste 3.4 milioane de vaccinari si peste un milion de persoane au primit a doua doza.