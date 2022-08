Revista presei: Pistolul crizei elene, la tampla Romaniei

Pistolul crizei elene a fost pus la tampla Romaniei, scriu ziarele de joi, iar premierul Emil Boc promite un buget de vreme rea si pentru 2012.

Dupa ce grecii au anuntat un referendum cu privire la acordul cu liderii europeni de rezolvare a crizei datoriilor, bursele au scazut. Un vot negativ ar putea fi resimtit puternic si in Romania, arata "Evenimentul Zilei".

Premierul Emil Boc a promis buget de vreme rea pentru 2012, iar seful delegatiei Fondului Monetar International, Jeffrey Franks, a avertizat ca peste Romania vine furtuna, relateaza "Puterea".

Intre timp, biroul de statistica al UE, Eurostat, arata ca romanii stau claie peste gramada in case: in Romania, fiecare gospodarie adaposteste trei generatii, deoarece locuintele sunt putine si banii si mai putini, arata "Adevarul".

In ciuda problemelor, statul continua sa finanteze afaceri paguboase, arata "Jurnalul National": statul scapa printre degete 3 miliarde de euro, pentru ca la institutiile de stat dau angajatilor salarii si beneficii doar pentru ca respira.

Jurnalistii de la "Romania Libera" fac un exercitiu de imaginatie si scriu despre cum ar fi daca Romania nu s-ar mai imprumuta deloc. Dupa ce se impune regula deficitului maxim, intregi categorii de bugetari ar putea disparea.

Evenimentul Zilei: Pistolul crizei elene, la tampla Romaniei

Consecintele unui raspuns negativ al grecilor la referendum asupra pietei locale vor fi resimtite puternic, iar euro s-ar putea apropia de 5 lei.

Anuntul facut de premierul Greciei privind organizarea unui referendum in decembrie a pus iar pe jar pietele financiare, arata Evenimentul Zilei.

Puterea: Boc - "Bugetul pentru 2012 e facut pentru vreme rea"

Proiectul de buget al Romaniei pentru anul 2012 este unul prudent, "pentru vreme rea", prin care se doreste mentinerea stabilitatii macroeconomice, a declarat premierul Emil Boc, la inceputul intrevederii liderilor coalitiei de guvernare cu reprezentantii delegatiei FMI, Comisiei Europene si Bancii Mondiale.

Reprezentantul FMI, Jeffrey Franks, a afirmat ca, din cauza vremii de furtuna, bugetul Romaniei pentru 2012 trebuie sa ramana prudent, relateaza Puterea.

Adevarul: Romania, tara caselor cu trei generatii

Bulgaria, Letonia si Romania sunt statele europene cu cele mai multe locuinte in care convietuiesc trei generatii. In Bulgaria aproape una din doua gospodarii este formata din trei generatii, adica este o familie extinsa, cu bunici, parinti si copii.

In Romania, una din patru familii este de tip patriarhal, cu trei generatii in aceeasi casa. La polul celalalt se afla statele nordice si Germania, unde cel mai des se intalnesc adulti care locuiesc singuri, informeaza Adevarul.

Jurnalul National: Cum scapa statul printre degete 3 miliarde de euro

Statul cheltuie enorm pe companiile din sectorul energetic, iar economiile care ar putea fi facute se ridica la aproape 3 miliarde de euro.

Prin contractul colectiv de munca, in unele companii salariatii pot primi pana la 10% din profit la repartizarea acestuia. Cele mai mari castiguri salariale in companiile de stat din sectorul energetic se acorda la Nuclearelectrica - 7.658 lei, Hidroelectrica - 5.181 lei, Electrica - 4.958 lei, Transelectrica - 4.222 lei si la Romgaz - 4.044 lei, arata Jurnalul National.

Romania Libera: Cum am trai daca Romania nu s-ar mai imprumuta deloc?

Romania are nevoie de aproape 13 miliarde de euro anul viitor, din care 10 miliarde vor fi folosite pentru refinantarea creditelor vechi, iar alte 3 pentru finantarea deficitului curent.

Costul cu dobanzile va creste in scurt timp la 3% din PIB, adica o zecime din buget. Reducerea deficitului la zero ar presupune mentinerea regimului de austeritate cel putin pana in 2013 si, probabil, desfiintarea unor intregi categorii bugetare, arata Romania Libera. (L.S.)