SUA si Grecia fac apel pentru o solutionare pasnica a disputelor maritime din estul Mediteranei, pe fondul tensiunilor cu Turcia

Grecia si Turcia, aliate in cadrul NATO, au cazut de acord sa reia discutiile exploratorii referitoare la revendicarile maritime, dupa saptamani de tensiuni."Statele Unite si Grecia...si-au refirmat convingerea ca problemele legate de delimitarile maritime trebuie sa fie rezolvate pasnic, in conformitate cu legislatia internationala", au anuntat SUA si Grecia, aliate la randul lor in NATO, intr-un comunicat comun, dupa o intalnire a lui Pompeo cu omologul sau elen Nikos Dendias.Statele Unite au salutat, de asemenea, disponibilitatea Greciei de a incheia acorduri maritime cu vecinii sai din regiune, au spus cei doi oficiali, dupa intalnirea avuta in orasul Salonic din nordul Greciei.Tensiunile au crescut luna trecuta, dupa ce Turcia a expediat nava de explorare seismica Oruc Reis, escortata de ambarcatiuni inarmate, intr-o zona disputata considerata a fi bogata in resurse energetice, in urma unui acord maritim semnat intre Grecia si Egipt.Turcia a declarat ca pactul incalca propriul sau platou continental. Acordul se suprapune, de asemenea, cu zonele maritime convenite anul trecut de Turcia cu Libia anul trecut, considerate insa ilegale de catre Grecia.Ankara a retras nava Oruc Reis luna aceasta, spunand ca doreste sa ofere o sansa diplomatiei.Pompeo a declarat anterior ca Statele Unite sunt "profund ingrijorate" de actiunile turcesti in estul Mediteranei.Statele Unite spera, de asemenea, sa isi dezvolte legaturile cu Grecia in domeniul energiei, statul elen incercand sa devina un centru energetic in Balcani si sa ajute Europa sa-si diversifice resursele de acest tip.Atena importa deja cantitati mari de gaze naturale lichefiate din SUA (GNL) si dezvolta o unitate plutitoare de stocare si regazificare a GNL in largul portului Alexandroupolis, care se asteapta sa livreze gaze catre Bulgaria prin conducta Interconectorul Grecia - Bulgaria (IGB) si de acolo pana in Europa Centrala, de la inceputul anului 2023.ExxonMobil, Total France si Hellenic Petroleum din Grecia au infiintat o societate mixta care va explora gaze si petrol in largul insulei grecesti Creta.Statele Unite si-au exprimat interesul si pentru privatizarea porturilor Alexandroupolis si Kavala din nordul Greciei.Pompeo si ministrul elen al Dezvoltarii, Adonis Georgiadis, au semnat luni un acord stiintific si tehnologic. Cele doua tari doresc sa colaboreze in domeniile inteligenta artificiala, securitate cibernetica, 5G si privatizarea infrastructurii strategice, se arata in declaratia lor comuna.Pompeo urmeaza sa se intalneasca marti cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis si sa viziteze baza militara Souda din Creta.