Experientele neplacute ale unui turist roman la Vama Kulata, cand i s-a facut testul COVID-19

"Exact asa a fost si cand am fost noi"

Femeia si-a impartasit experienta pe Forum Grecia, de pe reteaua Facebook , unul dintre forumurile cele mai populare ale turistilor."Astazi, 10 septembrie, am trecut prin vama Kulata impreuna cu sotul si sora mea. O doamna s-a uitat superficial pe teste, dar a fost mai interesata de Codul QR. Fiind cu 9, sotul meu a fost invitat la testare. Am fost siderata sa vad ca testarea se face in spatiu liber, oameni, vreo 30 la numar in acel moment, fara sa pastreze in mod special distanta. Doamna care a efectuat testarea nu si-a schimbat manusile dupa fiecare recoltare.Sotul meu a solicitat in mod special doamnei sa-si schimbe manusile inainte de a i se efectua recoltarea. Doamna a plimbat proba recoltata fiecarei persoane cateva secunde bune pana a introdus-o in recipient. Repet, toate aceste lucruri s-au efectuat intr-un spatiu plin de praf, in care erau cel putin 30 de persoane imbulzite, carora li s-au recoltat probe folosindu-se aceeasi pereche de manusi.Am fost pur si simplu ingrozita pentru ca sotul meu a fost expus si in orice secunda se putea infecta. In mod normal toti cei prezenti se presupune ca aveau la acel moment un test negativ, dar nu ma pot baza pe asta. Modul in care se fac recoltarile in vama sfideaza orice practica medicala si consider ca pericliteaza grav sanatatea fiecarui individ aflat acolo. Nu stiu daca aceasta este practica de la inceputul situatiei, eu vorbesc doar de ce am observat astazi si mi se pare foarte grav.Nu doresc sa sperii pe nimeni, dar recomand celor care vin in Grecia sa solicite doamnei sa-si schimbe macar manusile la fiecare persoana si sa pastreze distanta fata de ceilalti. In rest, Grecia magnifica! Concediu placut tuturor celor care intentioneaza sa si-l petreaca aici!."Alti turisti au comentat experienta femeii: "Da si eu tot azi si tot cu 9 am fost testat in conditiile de mai sus", "Se stia de mult de acest lucru - s-a mai vorbit si pe grup. Si totusi nu am auzit de cineva care s-a imbolnavit de acolo...," "A fost tot timpul asa. Si cazurile de COVID din Grecia au ramas f putine," "Si in Germania la granita se testeaza la fel.Tot in cort,tot inghesuiala,fara manusi schimbate," "Exact asa a fost si cand am fost noi. Dupa 5 zile ne-au sunat greci sa ne bage in carantina. Astazi am facut anticorpi sa vedem daca a fos sau nu pozitiv. Noi nu am avut simptome si aveam teste negative din tara," sau " La fel acum trei saptamani, aceiasi vama. Problema cu manusile este si la noi. Peste tot. Dar concediu de dupa este de vis!"