Turistii care vor sa plece de la 1 iulie in vacanta in Grecia, trebuie sa completeze online un formular

Protocolul de acces in Grecia

Purtarea mastii, obligatorie la frontiera

Formularul PLF este elementul principal al noului plan relaxare al Guvernului de la Atena. Toti turistii sunt obligati sa completeze formularul PLF cu cel putin 48 de ore inainte de a intra pe teritoriul Greciei, scrie Newsweek.ro. Trebuie furnizate informatii detaliate in ceea ce priveste tara din care provin, eventualele tari tranzitate pana a ajunge la granita Greciei si adresa unde vor sta in Grecia (inclusiv locatii multiple, daca este cazul).In functie de modul de intrare in Grecia, cu masina/autocarul, avionul sau pe apa, protocolul de acces difera.La intrarea in Grecia pe cai rutiere, politistii de frontiera vor verifica pasaportul si codul QR unic generat in urma completarii formularului PLF. In functie de QR, turistii vor fi directionati catre o zona de verificare suplimentara sau vor putea merge mai departe fara alte formalitati. Turistii pentru care se decide testarea pentru COVID-19 trebuie sa stea 24 de ore in autoizolare la destinatia din Grecia trecuta in formularul PLF, pana la sosirea rezultatelor testelor.In cazul in care mergeti in Grecia cu avionul, pe aeroport, toti turistii vor trece prin zona de verificare QR (printat sau pe smartphone). In functie de QR, turistii vor fi directionati catre o zona de verificare suplimentara sau vor putea merge catre zona de recuperare a bagajelor si catre iesire. Turistii pentru care se decide testarea pentru COVID-19 trebuie sa stea 24 de ore in autoizolare la destinatia din Grecia trecuta in formularul PLF, pana la sosirea rezultatelor testelor.Daca ajungeti in Grecia cu yacht-ul sau vaporul, la fel, veti fi indrumati catre zona de verificare a codului QR. In functie de QR, turistii vor fi directionati catre o zona de verificare suplimentara sau vor putea merge mai departe.Turistii pentru care se decide testarea pentru COVID-19 trebuie sa stea 24 de ore in autoizolare la destinatia din Grecia trecuta in formularul PLF, pana la sosirea rezultatelor testelor. Atentie, indiferent de modul de intrare in Grecia, la granita, in timpul interactiunii cu lucratorii vamali si politia de frontiera, purtarea mastii este obligatorie!