VIDEO Un cutremur puternic a lovit Grecia. Seismul de 6,3 grade a fost resimtit in toata regiunea Balcanilor, inclusiv in Romania

#Update: People of #Larisa flock to the streets and outdoors, after a 6.0 of a magnitude of a earthquake, shook the region in #Greece. No reports of any injuries or damaged building up to now have been reported. pic.twitter.com/WozUcGJosA - Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) March 3, 2021

Whenever Etna erupts massively, a significant earthquake happens around Aegean, either in Greece or Turkey. I hope no casualties and everyone is safe. #Greece https://t.co/ntqI2rsVbO - Kgthetweet (@Kgthetweet) March 3, 2021

Potrivit informatiilor preliminare, seismul a avut o magnitudine de 6,3 grade si a afectat in principal Grecia continentala, arata AP Alte surse indica faptul ca seismul ar fi avut o magnitudine de 6,9 grade.Epicentrul a fost la 22 de kilometri nord-vest de localitatea Larisa si la aproximativ 400 de kilometri distanta de Atena.Potrivit Daily Mail, seismul a fost resimtit puternic in capitala Greciei. Localnicii din Atena au iesit pe strazi imediat dupa seismul puternic. Acelasi lucru s-a intamplat si in orasul Larisa.Cutremurul a fost resimtit in toata regiunea Balcanilor, inclusiv in sudul extrem al Romaniei.Unii comentatori pun cutremurul puternic pe seama eruptiei vulcanului Etna petrecuta pe data de 28 februarie.