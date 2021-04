Liber la vacante in insulele grecesti pentru vaccinati. Grecia anuleaza de luni carantinarea turistilor veniti din statele UE

Pentru a putea intra in vigoare, planul guvernului grec trebuie sa fie aprobat de expertii epidemiologi, potrivit cotidianului Kathimerini.Totusi, in perioada vacantei turistii vor fi obligati sa poarte in continuare masca de protectie care sa acopere nasul si gura.Initial, Atena intentiona sa anunte inceperea sezonului turistic la 14 mai si sa ridice la acea data conditia carantinarii. Aceasta cerinta va fi ridicata si pentru calatorii veniti din Israel, SUA, Regatul Unit, Serbia si Emiratele Arabe Unite.Autoritatile medicale de la Atena au raportat joi 3.089 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cu aproximativ 1.000 mai putine decat in ziua precedenta.