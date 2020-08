VIDEO Grecia: Trei persoane decedate si locuinte inundate in urma furtunilor puternice de pe insula Evia

Victimele, doua persoane in varsta si un copil, au fost gasite inconstiente in locuintele lor inundate din Evia, la nord-est de Atena, potrivit departamentului de pompieri, care a adaugat ca autoritatile investigheaza informatii referitoare la o a patra victima.Serviciul de pompieri a primit zeci de apeluri pentru a ajuta la scoaterea apei din locuinte si vehicule. Transportul a fost perturbat in regiune.Biroul de presa al premierului Kyriakos Mitsotakis a anuntat ca prim-ministrul monitorizeaza cu atentie situatia.Un numar de 24 de persoane si-au pierdut viata cand viiturile au lovit orasul Mandra, la vest de Atena, in noiembrie 2017, iar sapte oameni au fost ucisi intr-o furtuna produsa in nordul Greciei, in iulie 2019.