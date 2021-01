VIDEO Premierul Greciei s-a dezbracat pe jumatate pentru a face a doua doza de vaccin anti-COVID

Lui Mitsotakis i-a fost administrata prima doza a vaccinului in 27 decembrie, atunci cand primul lot de vaccinuri Pfizer/BioNTech au ajuns in Grecia Autoritatile sanitare elene au inceput vaccinarea persoanelor de peste 85 de ani in 16 ianuarie, in timp ce etapa de vaccinare a angajatilor din sistemul medical este inca in desfasurare, relateaza Digi 24. Premierul grec a fost acompaniat la centrul de vaccinare de epidemiologul Sotiris Tsiodras, unul dintre membrii comitetului de experti care consiliaza guvernul de la Atena pe probleme de pandemie.