Șase state europene au acumulat datorii publice care depășesc valoarea anuală a propriilor economii, arată un nou clasament al celor mai îndatorate 30 de țări de pe continent. O analiză Visual Capitalist scoate în evidență diferențe majore între economiile europene.

În fruntea clasamentului european se află Grecia (140,8% din PIB) și Italia (139,9%), urmate de Franța (119,1%), Belgia (110,2%), Marea Britanie (102,6%) și Spania (101,4%), arată clasamentul european.

Datele evidențiază și un contrast puternic între principalele două motoare economice ale Uniunii Europene. În timp ce datoria Franței trece de 119%, cea a Germaniei este aproape la jumătate, situându-se la 63,4% din PIB.

La polul opus, cu cele mai reduse niveluri de îndatorare, se află Elveția (23,4%), urmată de state din Europa de Est precum Estonia (26%), Bulgaria (28,7%), Cehia și Lituania (ambele cu 43,8%).

Unde se situează România

În al doilea trimestru al anului, România se situa pe locul 16 din 30, cu o datorie publică de 59,4% din PIB, la un pas de pragul critic de 60%. Situația se va schimba însă în următorii ani, dar nu în bine. Proiecțiile Ministerului Finanțelor indică o creștere a îndatorării României până la 63,5% din PIB în 2027, urmată de o scădere ușoară, la 61,2%, în 2031.

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Nivelul datoriei publice influențează direct capacitatea guvernelor de a susține noi investiții sau de a absorbi eventuale șocuri economice. O îndatorare ridicată atrage costuri mai mari de finanțare. Pentru România, depășirea pragului de 60% din PIB activează automat constrângeri legale. Conform Legii responsabilității fiscal-bugetare (Legea nr. 69/2010), odată trecut acest nivel, Executivul nu mai are voie să adopte măsuri care cresc cheltuielile totale cu salariile bugetarilor sau pe cele destinate asistenței sociale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat deja Guvernul printr-o informare oficială că aceste blocaje vor rămâne în vigoare pe toată perioada 2026–2031, cât timp ponderea datoriei în PIB se va menține peste limita legală de 60%.

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