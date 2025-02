Inundații fulgerătoare au lovit insula Elba din Italia. ”Situație extrem de critică”. Imagini cu proporțiile dezastrului VIDEO

Vremea rea a făcut ravagii pe insula Elba. Ploaia abundentă a cauzat inundații puternice joi, 13 februarie. Trei persoane au fost salvate după ce au rămas prinse în casele lor de inundații. Alte 28 de persoane au fost, de asemenea, salvate după ce au rămas blocate în mașini de-a lungul drumului principal din localitatea Portoferraio.

De asemenea, 9 minori și 3 instructori au fost evacuați dintr-o școală de dans și zece persoane dintr-o pizzerie.

Autoritățile din Portoferraio au transmis pe platformele socială că localitatea se confruntă cu o „urgență provocată de inundații” și cu o „situație extrem de critică”.

Cetățenii au fost sfătuiți „să nu iasă și să se adăpostească în zone sigure și să aștepte”.

Protecția civilă, pompierii, carabinieri, forțele de poliție și asociațiile de voluntari lucrează pe drumurile blocate. Toate școlile ddin Portoferraio au fost închise vineri.

Seara, Președintele Regiunii Toscana Giani a făcut bilanțul situației.

„Sistemul de protecție civilă din Toscana și pompierii lucrează pentru a veni în sprijinul populației lovite de furtună. Au fost furtuni intense pe costa Argentario și Grosseto. Furtuni și în provinciile Lucca, Pistoia, Prato, o parte din Florența, Grosseto și Siena. Atenție și prudență maximă”, a recomandat acesta.

