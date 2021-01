Accesul pe teritoriul Irlandei, doar cu test COVID-19 negativ, incepand de sambata

Masura intra in vigoare sambata si testul trebuie prezentat atat inainte de imbarcare pe cale aeriana si maritima, cat si la sosirea pe aeroportul din Dublin, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis vineri AGERPRES.Potrivit sursei citate, sunt exceptate de la masura obligatorie a prezentarii unui test negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 urmatoarele categorii: persoanele care calatoresc din Irlanda de Nord, lucratorii din transportul international, inclusiv transportatorii, echipajele aeronavelor si navelor maritime, copiii cu varsta sub 6 ani, precum si persoanele aflate in tranzit catre un alt stat, cu conditia de a nu parasi zona de tranzit aeroportuar.De asemenea, la intrarea in Irlanda, pe cale aeriana sau maritima, pasagerii au obligatia de a completa un formular de localizare (www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/ sau distribuit de catre compania aeriana ori de feribot cu care calatoresc).Sunt exceptati de la completarea formularului mentionat furnizorii de servicii esentiale ale lantului de aprovizionare, cum ar fi transportatorii, pilotii si personalul maritim, precum si personalul diplomatic.De asemenea, persoanelor care sosesc in Irlanda din statele/regiunile incluse in lista rosie sau gri, asa cum sunt definite de sistemul UE (Romania fiind inclusa pe lista regiunilor rosii) www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement, precum si din state/regiuni din afara Uniunii Europene, autoritatile irlandeze le recomanda sa isi limiteze deplasarile pentru o perioada de 14 zile dupa sosirea in Irlanda.Limitarea deplasarilor poate fi suspendata mai devreme de 14 zile daca persoana in cauza prezinta un nou test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat incepand cu cea de-a cincea zi.Totodata, toate persoanele care sosesc din Anglia, Scotia , Tara Galilor si Africa de Sud trebuie sa se izoleze pentru o perioada de 14 zile dupa sosire, fara posibilitatea suspendarii masurii inaintea implinirii termenului de 14 zile. Nerespectarea masurilor privind restrictionarea deplasarilor pentru 14 zile constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de 2.500 euro sau inchisoare pana la 6 luni.Informatii detaliate cu privire la conditiile de intrare in Irlanda in contextul pandemiei de COVID-19 pot fi consultate la www.gov.ie