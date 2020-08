Comisarul european pentru comert a demisionat dupa ce a participat la un dineu cu 80 de persoane organizat la un club de golf, cu incalcarea regulilor sanitare

"In aceasta seara mi-am depus la presedintele CE Ursula von der Leyen demisia din calitatea de comisar european pentru comert. Devenea tot mai clar ca controversa referitoare la vizita mea recenta in Irlanda ma distragea de la munca mea in calitate de comisar european si mi-ar fi subminat activitatea in lunile importante care urmeaza", afirma Hogan intr-o declaratie.El afirma ca regreta profund faptul ca aceasta calatorie a sa in Irlanda a provocat atata ingrijorare si suparare."Am incercat intotdeauna sa ma conformez tuturor reglementarilor relevante referitoare la COVID-19 in Irlanda", afirma Hogan, care cere scuze poporului irlandez pentru greselile facute in timpul vizitei"Comisarul Phil Hogan si-a depus demisia. Ii respect decizia. Ii sunt foarte recunoscatoare pentru munca sa neobosita in calitate de comisar al comertului de la inceputul mandatului si pentru mandatul de succes in calitate de comisar pentru agricultura in precedentul Colegiu. A fost un membru valoros si respctat al Colegiului", se arata intr-o declaratie a pfresedintelui Comisiei europene Ursula von der Leyen.Demisia sa a fost salutata si de liderii partidelor de guvernamant din Irlanda, care au apreciat ca este o evolutie corecta, date fiind circumstantele, conform The Guardian, care precizeaza ca acestia cerusera ca Hogan sa demisioneze sau sa fie eliberat din functie pentru incalcarea reglementarilor impuse in contextul pandemiei.Scandalul a izbucnit dupa ce comisarul a participat la un dineu cu 80 de persoane, inclusiv politicieni si un judecator al Curtii supreme, organizat la un club de golf in 19 august, in Clifden, incalcand astfel regulile sanitare. Mai multi participanti au demisionat din functii, inclusiv ministrul irlandez al Agriculturii. De asemenea, Politia a declansat o ancheta in acest caz,De asemenea, PhilHogan a sustinut ca a sosit in Irlanda in 31 iulie si a mers la locuinta sa temporara din Kildare, inainte de a fi internat in 5 august, intr-un spital din Dublin, unde a fost testat negativ pentru Covid-19, fiind externat in 7 august.El a revenit in Kildare, care era in carantina din cauza cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus si in urmatoarele doua saptamani a vizitat Limerick, Roscommon, Kilkenny si Galway inainte de a reveni la Bruxelles Oricum, venind din Belgia, zona considerata de risc, regulile impuneau ca el sa ramana in izolare, chiar si dupa un test negativ.