Lockdown prelungit in Irlanda. Autoritatile anunta instituirea carantinei obligatorii

"Guvernul a decis sa prelungeasca toate restrictiile actuale pana la 5 martie pentru a reduce numarul de persoane infectate", a declarat premierul irlandez jurnalistilor. "Mesajul adresat oamenilor pentru urmatoarele sase saptamani este foarte simplu: ramaneti acasa, nu calatoriti", a spus el.Magazinele neesentiale, barurile, restaurantele si scolile vor ramane inchise, prelungind masurile luate la inceputul lunii ianuarie intr-o tara care a inregistrat pana acum 2.997 de decese cauzate de noul coronavirus la o populatie de cinci milioane de locuitori.Intre timp, in afara de "cateva exceptii", "oricine intra (in Irlanda) din strainatate va fi supus unei carantine obligatorii", a indicat vicepremierul Leo Varadkar. El a explicat ca, in majoritatea cazurilor, cei care vor sosi in tara vor putea sa intre in carantina la domiciliu, dar ca "acest lucru va fi obligatoriu pentru prima data si nu va mai fi cu titlu de recomandare".Pe de alta parte, toate persoanele care sosesc din Brazilia si Africa de Sud vor fi supuse unei carantine obligatorii "in unitati speciale", a adaugat premierul.Persoanele din alte tari si care nu au un test negativ de mai putin de 72 de ore vor trebui, de asemenea, sa intre in carantina in hoteluri special organizate, a continuat el.Calatoriile pe termen scurt, care nu necesita viza, din Africa de Sud sau America de Sud vor fi, de asemenea, interzise "cel putin" pana la 5 martie, a indicat premierul Martin.Pentru prima data, aceste noi restrictii se vor aplica tuturor porturilor si aeroporturilor din Irlanda, inclusiv celor din Irlanda de Nord.