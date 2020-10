Protest fata de masurile de izolare, in Irlanda. Politia a arestat 11 persoane care au refuzat sa se "imprastie"

Circa 100 de persoane au defilat prin centrul capitalei, Dublin, joi seara sub o banderola pe care scria "puneti capat izolarii", provocand interventia fortelor speciale de politie insotite de caini.Potrivit unui purtator de cuvant al politiei, manifestantii au fost informati ca incalca dispozitiile anti-COVID-19 si au fost "invitati sa se imprastie". Dar 11 dintre acestia au fost retinuti "dupa incidente tulburand ordinea publica" in centrul comercial al capitalei irlandeze.Pentru a putea sarbatori "Craciunul in mod corespunzator", potrivit prim-ministrului Micheal Martin, Irlanda a luat masurile cele mai severe din Europa. Acestea un intrat in vigoare miercuri la miezul noptii: intreaga populatie este obligata sa ramana la domiciliu timp de sase saptamani, magazinele neesentiale au fost inchise, dar elevii merg la scoala.