VIDEO O fata de 12 ani a fost filmata in timp ce conducea un camion pe o autostrada din Irlanda de Nord

Imaginile au aparut pe retelele de socializare pe 13 septembrie, unde au fost criticate vehement. La inceputul clipului video se poate observa ca autostrada pe care circula camionul era una aglomerata. Cateva momente mai tarziu camera este indreptata spre sofer, care era de fapt un copil, scrie Stirile Pro TV. In spatele cabinei camionului se afla un alt copil impreuna cu un barbat care o supravegheaza pe fata de 12 ani cum conduce.Tanara pare destul de relaxata la volan in timp ce conduce de-a lungul autostrazii. La un moment dat, barbatul se deplaseaza din cadru, iar tanara soferita ia ochii de pe drum pentru a-l privi.Un purtator de cuvant al politiei a spus: "Suntem constienti de filmarile care au fost distribuite pe retelele sociale si facem anchete".Este a doua oara cand un sofer minor ar fi fost filmat conducand un camion in aceeasi zona.