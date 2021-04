Turistii care ajung in Islanda cu certificat de vaccinare, obligati sa faca si testul pentru COVID-19

Romania, fara certificat de vaccinare

Incepand de la miezul nopti de joi spre vineri, "este necesar un test pentru persoanele cu un certificat de vaccinare sau un certificat de infectie anterioara din cauza dovezilor ca pot fi purtatoare de virus", a motivat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat.Noua masura va fi valabila cel putin pana la 1 mai.Anuntul vine dupa re-infectarea unei persoane care s-a intors dintr-un sejur in strainatate, ceea ce a dus la cinci contaminari pe insula, a explicat intr-o conferinta de presa epidemiologul-sef Thorolfur Gudnason.Printre primele tari din lume care au recunoscut un pasaport de vaccinare, vasta insula din Atlanticul de Nord, cu 365.000 de locuitori, a autorizat in ianuarie intrarea calatorilor din spatiul Schengen care pot dovedi ca au fost vaccinati ori ca au avut deja COVID-19, fara alte formalitati sanitare.Dispozitivul a fost apoi extins la toti vizitatorii "indiferent de originea sosirii".Pentru toti ceilalti calatori - cu exceptia celor din Groenlanda unde virusul este inexistent - un test dublu intercalat cu cinci zile de carantina este inca obligatoriu, dar nu mai trebuie neaparat efectuat intr-un hotel rechizitionat de stat.Acum este posibil sa se aleaga carantina la domiciliu, de exemplu, "daca sunt indeplinite anumite conditii", a precizat joi ministerul.Islanda are una dintre cele mai scazute rate de incidenta din Europa, potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), dar numarul de cazuri noi a crescut de la 21 martie.De la inceputul pandemiei, 29 de decese din cauza COVID-19 au fost inregistrate in tara care, joi, numara un total de 6.256 de cazuri.Premierul Florin Citu a declarat luni, 5 aprilie, ca in Romania nu se va aplica certificatul verde , iar romanii vor putea merge in vacanta fara acest document."In Romania nu se va aplica certificatul verde, romanii vor merge in vacanta fara. De aceea avem acest comitet interministerial, pentru a ne asigura ca sunt reguli pe care le vor respecta, dar fara certificat verde", a declarat Catu.